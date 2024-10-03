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وزارة الصحة: 37 شهيداً و151 جريحاً حصيلة غارات العدو يوم أمس
2024-10-03 | 17:28
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وزارة الصحة: 37 شهيداً و151 جريحاً حصيلة غارات العدو يوم أمس
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العدو
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وزارة الصحة: تحديث جديد لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على الباشورة حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 9 وأصيب 14 شخصا بجروح ولا يزال العمل مستمرا على انهاء فحوص الDNA لتحديد هوية الاشلاء
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