كاميرا الجديد تعاين الدمار الذي خلفته غارات العدو على منطقة الحدث
تصوير الزميل المصور جهاد زهري pic.twitter.com/23OKg8skvt
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 4, 2024
كاميرا الجديد تعاين الدمار الذي خلفته غارات العدو على منطقة الحدث
تصوير الزميل المصور جهاد زهري pic.twitter.com/23OKg8skvt
استهدفت مسيرة للعدو بصاروخ فريقاً من المسعفين في أحد شوارع منطقة المريجة خلال قيامهم بجولة تفقدية ، بعد الغارات العنيفة التى استهدفت المنطقة فجر اليوم وافيد عن وقوع اصابات
وجه المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي افيخاي ادرعي انذاراً الى سكان اكثر من 30 قرية جنوبية وطلب منهم التوجه فوراً الى شمال نهر الأولي.للمنتابعة ⬇️