مشاهد صباحية توثق حجم الدمار في حارة حريك اثر تعرضها لغارات معادية ليلا

استهدفت مسيرة للعدو بصاروخ فريقاً من المسعفين في أحد شوارع منطقة المريجة خلال قيامهم بجولة تفقدية ، بعد الغارات العنيفة التى استهدفت المنطقة فجر اليوم وافيد عن وقوع اصابات



