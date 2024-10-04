مشاهد صباحية توثق حجم الدمار في حارة حريك اثر تعرضها لغارات معادية ليلا

مشاهد صباحية توثق حجم الدمار في منطقة حارة حريك اثر تعرضها لغارات معادية ليلا
تصوير الزميل المصور جهاد زهري pic.twitter.com/1bwldNVgsk
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 4, 2024
مشاهد صباحية توثق حجم الدمار في منطقة حارة حريك اثر تعرضها لغارات معادية ليلا
تصوير الزميل المصور جهاد زهري pic.twitter.com/1bwldNVgsk
استهدفت مسيرة للعدو بصاروخ فريقاً من المسعفين في أحد شوارع منطقة المريجة خلال قيامهم بجولة تفقدية ، بعد الغارات العنيفة التى استهدفت المنطقة فجر اليوم وافيد عن وقوع اصابات
وجه المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي افيخاي ادرعي انذاراً الى سكان اكثر من 30 قرية جنوبية وطلب منهم التوجه فوراً الى شمال نهر الأولي.للمنتابعة ⬇️