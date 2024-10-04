انذار جديد من جيش العدو لاخلاء بلدات جنوبية

#عاجل ‼️ انذار إلى سكان القرى التالية في جنوب لبنان: حنيه, السماعيه, رشيديه, معشوق, البص, زقوق المفدي , شملايه, شبريحا, البرغليه, مخيم قاسميه, نبي قاسم, جبال البطم, عين بعال, البازوريه, طير دبا, مزرعة شدعيت, برج رحال, صربين, بياض ,بافليه, ظهر برية جابر, جبل العدس, بستيت, ارزون,… pic.twitter.com/55YlY07LJs
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 4, 2024
#عاجل ‼️ انذار إلى سكان القرى التالية في جنوب لبنان: حنيه, السماعيه, رشيديه, معشوق, البص, زقوق المفدي , شملايه, شبريحا, البرغليه, مخيم قاسميه, نبي قاسم, جبال البطم, عين بعال, البازوريه, طير دبا, مزرعة شدعيت, برج رحال, صربين, بياض ,بافليه, ظهر برية جابر, جبل العدس, بستيت, ارزون,… pic.twitter.com/55YlY07LJs
إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية ايران عباس عراقجي قبل ظهر اليوم في السرايا وعرض معه الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.