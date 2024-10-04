أبو فاعور: لم يعد الحوار شرطاً لعقد جلسات انتخاب رئيس للجمهورية والرئيس بري قدم تسهيلات على أمل أن تلاقي الإيجابية المطلوبة

رئيس جهاز الإعلام والتواصل في "القوات" شارل جبور للجديد: لم نرى أي جديد في مواقف بري فهو عليه أن ينفذ الدستور بكل بساطة والعقدة لا تزال إصراره على إلزامية الحوار التي تسبق الدعوة إلى جلسة انتخاب