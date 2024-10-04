خامنئي: الدفاع المستميت للشعب اللبناني عن الشعب الفلسطيني هو شرعي وقانوني ولا يحق لأي أحد ينتقد دفاعهم الإسنادي عن غزة

جعجع: موقفنا من القضية الفلسطينية لا لبس حوله لا يمكننا تجاوز نضال الشعب الفلسطني والآلام والدماء والدموع فنحن مع القضية على أساس الحق في وقت نحن ضد وجود السلاح الفلسطيني على الأراضي اللبنانية