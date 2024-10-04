العدوان الاسرائيلي على لبنان مستمر .. مراسل الجديد يتابع آخر المستجدات في الجنوب

مراسلة الجديد: العدو الاسرائيلي شن غارات استهدفت حي الجامعة في منطقة الليلكي والصفير

مراسلة الجديد: العدو الاسرائيلي شن غارات استهدفت حي الجامعة في منطقة الليلكي والصفير

مراسلة الجديد: العدو الاسرائيلي شن غارات استهدفت حي الجامعة في منطقة الليلكي والصفير

وزير الخارجية الايرانية: اذا اتخذ الكيان الاسرائيلي أي خطوة غير مدروسة ردنا سيكون أقوى

وزير الخارجية الايرانية: اذا اتخذ الكيان الاسرائيلي أي خطوة غير مدروسة ردنا سيكون أقوى

وزير الخارجية الايرانية: اذا اتخذ الكيان الاسرائيلي أي خطوة غير مدروسة ردنا سيكون أقوى

وزير الخارجية الايرانية عقب لقائه بري: الهجوم على اسرائيل كان دفاعاً عن النفس بناءً لميثاق الامم المتحدة وما فعلناه كان رداً على استهداف الاراضي والمصالح الايرانية