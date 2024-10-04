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وزير الخارجية الايرانية عقب لقائه بري: الهجوم على اسرائيل كان دفاعاً عن النفس بناءً لميثاق الامم المتحدة وما فعلناه كان رداً على استهداف الاراضي والمصالح الايرانية
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محليات

مراسلة الجديد: غارة على بلدة طاريا استهدفت محال تجارية في وسط البلدة

2024-10-04 | 06:07
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مراسلة الجديد: غارة على بلدة طاريا استهدفت محال تجارية في وسط البلدة
مراسلة الجديد: غارة على بلدة طاريا استهدفت محال تجارية في وسط البلدة
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مراسلة الجديد: غارة على بلدة طاريا استهدفت محال تجارية في وسط البلدة

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