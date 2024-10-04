بالفيديو - مشاهد من استهداف المقاومة الاسلامية لمعسكر إلياكيم ومربض نافيه زيف التابعين لجيش العدو

مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية معسكر إلياكيم ومربض نافيه زيف التابعين لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة pic.twitter.com/kdSAlqrHCI
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 4, 2024
مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية معسكر إلياكيم ومربض نافيه زيف التابعين لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة pic.twitter.com/kdSAlqrHCI
وكأنه زلزال.. حُفر ضخمة وعميقة مكان القصف في المريجة
تلقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اتصالاً من وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي الذي جدد "تأكيد دعم مصر الكامل والمستمر للبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية والتي نتج عنها مئات الضحايا من المدنيين".