المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية

المقاومة الإسلامية: اشتبك مجاهدونا مع جنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه بلدة يارون

المقاومة الإسلامية: اشتبك مجاهدونا مع جنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه بلدة يارون

المقاومة الإسلامية: اشتبك مجاهدونا مع جنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه بلدة يارون

المقاومة الإسلامية: فجّرنا ثلاث عبوات ناسفة بالقوات المتقدمة ومن ثمّ اشتبكنا معهم وأوقعناهم بين قتيل وجريح