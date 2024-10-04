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02:28
انذار جديد من جيش العدو لاخلاء بلدات جنوبية
محليات
المقاومة الإسلامية: تصدينا عصر الجمعة لجنود النخبة في جيش العدو اثناء محاولتهم التقدم باتجاه بلدتي مارون الرأس ويارون ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
2024-10-04 | 17:36
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المقاومة الإسلامية: تصدينا عصر الجمعة لجنود النخبة في جيش العدو اثناء محاولتهم التقدم باتجاه بلدتي مارون الرأس ويارون ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
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