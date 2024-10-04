مراسل الجديد: غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

المقاومة الإسلامية: اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية مع قوة مشاة إسرائيلية معادية حاولت التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة ما أدى إلى حصول انفجار ضخم في القوة المتقدمة وأُجبرت على التراجع