المقاومة الاسلامية: استهدفنا فجر اليوم تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في خلة عبير في يارون بصلية صاروخية

المقاومة الاسلامية: استهدفنا فجر يوم تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في خلة عبير في يارون بصلية صاروخية