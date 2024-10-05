مراسل الجديد: طيران العدو شن فجر اليوم غارة على منطقة معتقل انصار سابقا

معلومات الجديد: الصليب الأحمر والدفاع المدني وفرق الإنقاذ حصلت على إذن من الجيش اللبناني للدخول الى المريجة في مكان إستهداف السيد هاشم صفي الدين لكن الطيران المسيّر أعاق الوصول