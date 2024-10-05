قاسم هاشم: لا صحة للخبر الذي ورد عن استشهاد مواطن جراء غارة استهدفت منزله امس في بلدة شبعا

اشار النائب قاسم هاشم الى ان لا صحة للخبر الذي ورد عن استشهاد مواطن جراء غارة استهدفت منزله امس في بلدة شبعا