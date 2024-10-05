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فادي بودية لـ #الجديد: المقاومة تعرضت إلى ضربات موجعة جداً لكن بنيانها العسكري لن يتفكك ولن ينهار والميدان يتكلم
فادي بودية لـ #الجديد: المقاومة تعرضت إلى ضربات موجعة جداً لكن بنيانها العسكري لن يتفكك ولن ينهار والميدان يتكلم
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الطيران الحربي التابع للعدو يحلق مجدداً على علو منخفض في أجواء العاصمة بيروت
2024-10-05 | 06:37
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الطيران الحربي التابع للعدو يحلق مجدداً على علو منخفض في أجواء العاصمة بيروت
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