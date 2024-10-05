فيديو - آثار الغارة المعادية التي طالت أحد الأحياء السكنية في منطقة برج البراجنة

آثار الغارة المعادية التي طالت أحد الأحياء السكنية في منطقة برج البراجنة pic.twitter.com/8nKa73SRKg
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 5, 2024
آثار الغارة المعادية التي طالت أحد الأحياء السكنية في منطقة برج البراجنة pic.twitter.com/8nKa73SRKg
قال مصدر رفيع من حزب الله لوكالة فرانس برس السبت إن الاتصال مع رئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين "مقطوع" منذ سلسلة الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية الجمعة.وقال المصدر من دون الكشف عن هويته إن "الاتصال مع السيد صفي الدين مقطوع منذ الغارات العنيفة على الضاحية"، مضيفا "لا نعلم إذا كان موجودا في المكان الذي استهدفته الغارات، ومن كان موجودا معه".