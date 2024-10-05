بالفيديو - لحظة القصف وسقوط جرحى في برج البراجنة

شن العـدو الاسرائيلي غارة استهدفت منطقة برج البراجنة ما أسفر عن سقوط جرحى pic.twitter.com/DBtPWKCjNb
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 5, 2024
شن العـدو الاسرائيلي غارة استهدفت منطقة برج البراجنة ما أسفر عن سقوط جرحى pic.twitter.com/DBtPWKCjNb
قال مصدر رفيع من حزب الله لوكالة فرانس برس السبت إن الاتصال مع رئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين "مقطوع" منذ سلسلة الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية الجمعة.وقال المصدر من دون الكشف عن هويته إن "الاتصال مع السيد صفي الدين مقطوع منذ الغارات العنيفة على الضاحية"، مضيفا "لا نعلم إذا كان موجودا في المكان الذي استهدفته الغارات، ومن كان موجودا معه".