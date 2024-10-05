فراس الأبيض يستلم شحنة مساعدات من الإمارات

تسلم وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض في مطار رفيق الحريري الدولي شحنة من أربعين طنا من مساعدات أدوية ومستلزمات طبية مقدمة للبنان من دولة الإمارات في إطار جسر جوي لمساعدة لبنان ستصل شحناته تباعا وتبلغ زنته الإجمالية مئتين وأربعين طنا.

وقد أكد الوزير الأبيض أن هذه المساعدات تشكل دعما واضحا للبنان بأنه ليس وحيدا بل هو محاط بأشقاء وأصدقاء يقدمون له العون في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها شاكرا للشيخ محمد بن زايد آل نهيان مبادرته المشكورة تجاه لبنان.

وأشار إلى أن هذه المساعدات تساعد النظام الصحي على استعادة مخزون علاجات الطوارئ، الذي استنفد جزء منه بسبب العدد الكبير للجرحى والذين أصيبوا بإصابات بالغة منذ الاعتداء السيبراني ومرورا بالغارات التي تكثفت بشكل مفاجئ ولا تزال كذلك حتى يومنا هذا.

أما ردا على سؤال حول وضع المستشفيات، أكد الابيض أن ثمة مستشفيات خرجت عن الخدمة في المناطق المعرضة للاعتداءات وثمة مستشفيات أخرى تعمل بالحد الأدنى، وقد كانت وزارة الصحة العامة قد استدركت هذا الأمر بعمليات إخلاء إلى المستشفيات الموجودة في أماكن أخرى، وأبدى ثقته في أن القطاع الصحي سيصمد ويكون إلى جانب أهله في القيام بواجباته وتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم.