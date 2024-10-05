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جيش العدو يصدر انذاراً عاجلاً لاستهداف ابنية في الضاحية الجنوبية لا سيما حارة حريك والرويس والكفاءات والشويفات
جيش العدو يصدر انذاراً عاجلاً لاستهداف ابنية في الضاحية الجنوبية لا سيما حارة حريك والرويس والكفاءات والشويفات
جيش العدو الإسرائيلي يوجه إنذاراً عاجلاً لسكان الضاحية الجنوبية وبرج البراجنة تحديداً
جيش العدو الإسرائيلي يوجه إنذاراً عاجلاً لسكان الضاحية الجنوبية وبرج البراجنة تحديداً
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محليات

"لينك خطير".. الجيش يحذّر من حملة تجسس إسرائيلية

2024-10-05 | 14:48
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&quot;لينك خطير&quot;.. الجيش يحذّر من حملة تجسس إسرائيلية
"لينك خطير".. الجيش يحذّر من حملة تجسس إسرائيلية

حذّر الجيش اللبناني، السبت، من محتوى إعلامي مشبوه اتهم إسرائيل بنشره بغرض "التجسس" أو "تجنيد" أشخاص، بعد نحو أسبوعين من بدء حملة القصف من العدو الإسرائيلي المكثفة في مناطق لبنانية مختلفة.

وقال الجيش اللبناني في بيان على منصة "إكس": "يعمد العدو إلى نشر محتوى إعلامي على بعض منصات التواصل الاجتماعي، مثل مقاطع الفيديو والروابط والتطبيقات لاستدراج المواطنين إلى مواقع مخصصة للتجسس وجمع المعلومات أو تجنيد العملاء".

وحذّر مواطنيه من محتوى قال إنّه يشكل "خطرا أمنيا على الوطن والمجتمع وسط مخططات العدو الإسرائيلي المستمرة ضد لبنان".

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الليلة بدأت.. وبالخرائط إنذار من العدو لسكان الضاحية الجنوبية
15:45

الليلة بدأت.. وبالخرائط إنذار من العدو لسكان الضاحية الجنوبية

وجه المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي، انذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية.

وقال عبر منصة "إكس": "انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المباني المحددة في الخرائط المرفقة في برج البراجنة".

15:45

الليلة بدأت.. وبالخرائط إنذار من العدو لسكان الضاحية الجنوبية

وجه المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي، انذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية.

وقال عبر منصة "إكس": "انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المباني المحددة في الخرائط المرفقة في برج البراجنة".

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