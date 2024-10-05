بالفيديو - مشاهد توثق الانفجارات الضخمة التي هزّت الضاحية الجنوبية إثر الغارات الاسرائيلية العنيفة

مشاهد توثق الانفجارات الضخمة التي هزّت الضاحية الجنوبية إثر الغارات الاسرائيلية العنيفة pic.twitter.com/gSund2oLXP
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 5, 2024
مشاهد توثق الانفجارات الضخمة التي هزّت الضاحية الجنوبية إثر الغارات الاسرائيلية العنيفة pic.twitter.com/gSund2oLXP
دمار هائل في منطقة صحراء الشويفات جراء الغارات العنيفة التي تعرضت لها الضاحية الجنوبية ليلا
صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي: مرة جديدة يعبّر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن دعمه للبنان ووقوفه الى جانب الشعب اللبناني في مواجهة المحن التي تعصف به. وما اعلانه بالامس عن عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان خلال الشهر الحالي في فرنسا، سوى خير دليل على هذا الدعم .