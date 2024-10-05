بالفيديو - مشهد الانفجارات منذ بداية القصف الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية

صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:

مرة جديدة يعبّر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن دعمه للبنان ووقوفه الى جانب الشعب اللبناني في مواجهة المحن التي تعصف به. وما اعلانه بالامس عن عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان خلال الشهر الحالي في فرنسا، سوى خير دليل على هذا الدعم .