جيش العدو ينذر 25 بلدة جنوبية ويطالب سكانها باخلاء منازلهم فوراً

#عاجل ‼️ بيان عاجل الى سكان القرى التالية في جنوب لبنان: حولا , ميس الجبل, بليدا, محيبيب, شقرا, برعيشت, مجدل سلم, قبريخا, كونين, بيت ياحون، جميجمه, الطيري, بني حيان, التمريه , تولين, دير سريان, القصير, بفليا, جبل العدس, بياض, صربين, برج رحال, عين بعل, الرشيديه, حنيه.



⭕️أنشطة حزب… pic.twitter.com/4WT4WwzYtq