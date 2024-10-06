المفوض السامي للأمم المتحدة خلال لقائه ميقاتي: سنقدم مساعدات نقدية لحوالى 200 الف شخص

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قبل ظهر اليوم في دارته.

وفي خلال اللقاء أكد غراندي أن الزيارة هي للتعبير عن التضامن مع لبنان في هذه الظروف العصيبة، ودعم الجهود الإنسانية لمساندة النازحين اللبنانيين".

واشار الى أن "المفوضية" تدعم النازحين اللبنانين بمواد طبية وسلع غذائية، كما ستساهم بالمساعدات النقدية لحوالى مئتي الف شخص".

واشار الى" ان "المفوضية" قامت بتوسيع شبكتها من المستشفيات في الجنوب والبقاع، مما يعزز الوصول إلى علاجات صحية حرجة من خلال اثنين واربعين مستشفى".



بدوره رحّب ميقاتي بالجهود المبذولة من قبل "المفوضية" والتي تخفف عن أبنائنا النازحيين. وشدد على" أن الحل الوحيد لوقف هذه المعاناة هو في وقف فوري لاطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرار 1701، والذي يؤسس لعودة النازحين إلى مناطقهم ولحفظ الاستقرار في المنطقة".

وطلب الرئيس ميقاتي من غراندي العمل الجدي مع السلطات السورية والمجتمع الدولي لحل أزمة النازحين السوريين في لبنان وتأمين عودتهم إلى سوريا، لأن الاف اللبنانيين باتوا نازحين في وطنهم، ولم يعد لبنان قادرا على تحمّل أعباء النازحين السوريين".