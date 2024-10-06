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مراسل الجديد: غارة إسرائيلية تستهدف القماطية قضاء عاليه
2024-10-06 | 15:07
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مراسل الجديد: غارة إسرائيلية تستهدف القماطية قضاء عاليه
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