توجه سيارات الاسعاف الى مكان الغارة في القماطية

مصادرُ سياسية لـ "لجديد": تصريحات نواب حزب الله حول أولوية وقف إطلاق النار تعني استعداد الحزب لمناقشة ذلك يليه التفاوض على تلازم او فصل المسارين بين لبنان وغزة