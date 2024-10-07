لا جديد على خط مساعي التهدئة.. ماذا في أسرار الصحف؟

لا جديد على خط مساعي التهدئة.. ماذا في أسرار الصحف؟



النهار



عقد لقاء ضيّق بدعوة من احدى الجامعات الكاثوليكية في لبنان للتفكير في المستقبل القريب للبنان قبل البعيد وتقديم اقتراحات لـ "اليوم التالي".

عُلم أن تجمعاً لعائلات ورعايا دولة كبرى في إحدى البلدات الجبلية، في جاهزية تامة للإجلاء في حال حصلت تطورات دراماتيكية، واكثر الوافدين كانوا يقطنون مناطق ساخنة في الجنوب والضاحية والبقاع.

يعلق بري على لقاء المرشحة الرئاسية كامالا هاريس مع فاعليات من الجالية اللبنانية في ميشيغن، وأكثرهم من الشيعة ومن أبناء بنت جبيل وبلدات لبنانية أخرى: "هم يعرفون كيف ينتخبون وماذا يقررون. ولا تنقصهم الحنكة والذود عن لبنانيتهم وإبراز قضية الجنوب".

تمنى نائب لا يعادي "حزب الله" على إعلاميين يدورون في فلك الأخير ان يراجعوا ما قالوه حيال النازحين قبل مغادرة منازلهم بعدما تحولت مقاطع من اطلالاتهم التلفزيونية مادة للسخرية والتندر.

قدم رجل اعمال جنوبي غرف فندق يملكه للنازحين من دون ان يكلفهم اي نفقات مالية، ويؤمن الطعام للأسر المحتاجة.

يقول عضو في لجنة الحوار – الاسلامي- المسيحي ان عقد قمة روحية في هذا التوقيت أمر مهم لكن الأهم مضمون البيان الذي سيصدر عنها.

أجرى مرجع اتصالاً بمطران في البقاع وحيّاه على الدور الذي يؤديه في ايواء النازحين في الكنائس والمؤسسات الاجتماعية التابعة لأبرشيته.



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الجمهورية



ذكرت معلومات أنّه أياً يكن الفائز في انتخابات دولة عظمى، فإنّه سيرغب في رؤية شرق أوسط مستقر في أسرع وقت.

كشف أحد النواب أنّه لجأ إلى تبديل سيارته مرّتَين في إطار إجراءات أمنية إحترازية على امتداد الطريق التي سلكها لزيارة بلدته التي تتعرّض إلى العدوان الاسرائيلي.

تردّد أنّ شركة حيوية تعمل في ظروف خطيرة لم ترفع أسعار خدماتها وإنّما بعض الموظّفين يشترون بطاقات مسبقاً ويُعيدون بيعها بعد تغيير الاسم بأسعار مضاعفة.



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اللواء



فوجئ نواب ألتقوا وزير الخارجية الإيراني في مبنى السفارة الإيرانية حول بعض الموضوعات التي تعني السيادة اللبنانية حصراً، ولا يحق لأي طرف أجنبي التطرق لها وكأنه صاحب القرار ببت المسائل التي تناولها الحديث، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار في لبنان!

أثارت صورة البيان الثلاثي في عين التينة إحراجا للأقطاب الثلاثة الذين لم يعثروا على شخصية مسيحية مقبولة ومعتدلة يمكن دعوتها لمشاركتهم إعلان البيان الذي شكل نقلة نوعية في موقف الرئيس بري والثنائي الشيعي!

لوحظ أن الإعلام المصري يستعمل مصطلحات معادية للكيان الصهيوني مثل»جيش الإحتلال»، و»طيران العدؤ»،و» الإعتداءات الإسرائيلية الوحشية». وذلك بخلاف أجهزة إعلامية عربية أخرى!



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البناء



تنقل مصادر دبلوماسية غربية عن جهات عسكرية في حلف الناتو معلومات تقول بأن الأضرار التي لحقت بالقواعد الجوية في كيان الاحتلال بسبب الضربة الإيرانية بما في ذلك إصابة عدد من المدرجات وطائرات اف 35 إضافة لما ظهر من مشاكل في الدفاعات الجوية بالتعامل مع الصواريخ الإيرانية كانت مواضيع نقاش بين قادة الكيان وقائد القيادة الوسطى الأميركية خلال زيارته للكيان وجرى على أساس النقاش التمهل في الردّ الإسرائيلي وإعداد بيان يتحدّث عن الرد في الوقت المناسب.

يُظهر صحافيون غربيون كبار زاروا لبنان مؤخراً لتغطية الحرب الانبهار بما يجري على جبهة الجنوب بعد الضربات القاسية التي تلقتها المقاومة سواء في بنيتها عبر ضربات الأجهزة اللاسلكية وأجهزة المناداة ولاحقاً باغتيال القيادات العسكرية والأمنية وصولاً لاغتيال الرمز والقائد وحملات القصف المدمّر في الجنوب والضاحية والبقاع وموجات النزوح التي طالت بيئة المقاومة، ويقولون إن ما ينجزه شباب المقاومة من ثبات واقتدار ونجاحات في الجبهة خارق للطبيعة وأقرب للمعجزة ولم يسبق لهم أن رأوا مثله في حروب أخرى وفي ظروف أقل صعوبة.



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الأنباء



لا جديد على خط مساعي التهدئة لا بل ان بعض الإشارات الخارجية لا تبدو مطمئنة.



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