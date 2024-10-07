جنبلاط بعد اجتماع للهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز: هناك إجماع على التزام لبنان بالقرار 1701 وبكافة القرارات السابقة واتفاقية الهدنة التي عقدت بين لبنان والكيان الاسرائيلي