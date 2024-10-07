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المقاومة الإسلامية: قصفنا انتشارا لِقوات العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بِصلية صاروخية وأصابناه إصابة دقيقة
المقاومة الإسلامية: قصفنا انتشارا لِقوات العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بِصلية صاروخية وأصابناه إصابة دقيقة
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المقاومة الاسلامية: إستهدفنا تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في بيت هلل بِصلية صاروخية
2024-10-07 | 10:37
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المقاومة الاسلامية: إستهدفنا تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في بيت هلل بِصلية صاروخية
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