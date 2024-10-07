النائب ميشال ضاهر للجديد: اذا تخلى كل الاشخاص عن انانيتهم ويريدون مصلحة البلد يجب ان ينتخب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية فهو اثبت مسؤوليته وادار المؤسسة بأصعب الظروف