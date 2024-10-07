مراسل الجديد: اكثر من 15 غارة استهدفت اللبونة و بلدة الناقورة في النصف ساعة الأخيرة

الشيخ نعيم قاسم: جبهة المساندة في لبنان استنزفت العدو 11 شهرا وأخرجت المستوطنين من الشمال

الشيخ نعيم قاسم: جبهة المساندة في لبنان استنزفت العدو 11 شهرا وأخرجت المستوطنين من الشمال

الشيخ نعيم قاسم: جبهة المساندة في لبنان استنزفت العدو 11 شهرا وأخرجت المستوطنين من الشمال

الشيخ نعيم قاسم: إيران هي التي تقرر كيف تدعم وقد أثبتت تصميمها على مساندة المقاومة

الشيخ نعيم قاسم: إيران هي التي تقرر كيف تدعم وقد أثبتت تصميمها على مساندة المقاومة

الشيخ نعيم قاسم: إيران هي التي تقرر كيف تدعم وقد أثبتت تصميمها على مساندة المقاومة

الشيخ نعيم قاسم: لبنان كان مستهدفا ونتنياهو أعلن مرارا أنه يريد الشرق الأوسط الجديد والتاريخ أثبت أن الكيان خطر على المنطقة

الشيخ نعيم قاسم: لبنان كان مستهدفا ونتنياهو أعلن مرارا أنه يريد الشرق الأوسط الجديد والتاريخ أثبت أن الكيان خطر على المنطقة

الشيخ نعيم قاسم: لبنان كان مستهدفا ونتنياهو أعلن مرارا أنه يريد الشرق الأوسط الجديد والتاريخ أثبت أن الكيان خطر على المنطقة

الشيخ نعيم قاسم: ما يفعله العدو ليس قتالا بل قتل للإنسان وللشعوب الحرة وهذه المواجهة هي خط سليم من أجل التغيير