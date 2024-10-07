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الشيخ نعيم قاسم: هذه الحرب لم ولن تمسّ بتصميمنا على المواجهة ونحن نضرب العدو ونطال المكان الذي نقرّره وفق خطتنا العسكرية
الشيخ نعيم قاسم: هذه الحرب لم ولن تمسّ بتصميمنا على المواجهة ونحن نضرب العدو ونطال المكان الذي نقرّره وفق خطتنا العسكرية
الشيخ نعيم قاسم: جبهة المساندة في لبنان استنزفت العدو 11 شهرا وأخرجت المستوطنين من الشمال
الشيخ نعيم قاسم: جبهة المساندة في لبنان استنزفت العدو 11 شهرا وأخرجت المستوطنين من الشمال
الشيخ نعيم قاسم: إيران هي التي تقرر كيف تدعم وقد أثبتت تصميمها على مساندة المقاومة
الشيخ نعيم قاسم: إيران هي التي تقرر كيف تدعم وقد أثبتت تصميمها على مساندة المقاومة
الشيخ نعيم قاسم: لبنان كان مستهدفا ونتنياهو أعلن مرارا أنه يريد الشرق الأوسط الجديد والتاريخ أثبت أن الكيان خطر على المنطقة
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الشيخ نعيم قاسم لـ رئيس أركان العدو: ستفشل في الحرب
الشيخ نعيم قاسم لـ رئيس أركان العدو: ستفشل في الحرب
الشيخ نعيم قاسم: ما يفعله العدو ليس قتالا بل قتل للإنسان وللشعوب الحرة وهذه المواجهة هي خط سليم من أجل التغيير
الشيخ نعيم قاسم: ما يفعله العدو ليس قتالا بل قتل للإنسان وللشعوب الحرة وهذه المواجهة هي خط سليم من أجل التغيير
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الشيخ نعيم قاسم: العدو والدول الغربية يحاولون الضغط علينا لنخاف لكننا لا نهابهم
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محافظ الشمال رمزي نهرا للجديد : هناك اماكن في الشمال لاستيعاب النازحين ولدينا امكانية لفتح المزيد من المدارس
2024-10-07 | 15:59
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محافظ الشمال رمزي نهرا للجديد : هناك اماكن في الشمال لاستيعاب النازحين ولدينا امكانية لفتح المزيد من المدارس
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