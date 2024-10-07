محافظ الشمال رمزي نهرا للجديد : هناك اماكن في الشمال لاستيعاب النازحين ولدينا امكانية لفتح المزيد من المدارس

الشيخ نعيم قاسم: هذه الحرب لم ولن تمسّ بتصميمنا على المواجهة ونحن نضرب العدو ونطال المكان الذي نقرّره وفق خطتنا العسكرية الشيخ نعيم قاسم: هذه الحرب لم ولن تمسّ بتصميمنا على المواجهة ونحن نضرب العدو ونطال المكان الذي نقرّره وفق خطتنا العسكرية

الشيخ نعيم قاسم: جبهة المساندة في لبنان استنزفت العدو 11 شهرا وأخرجت المستوطنين من الشمال الشيخ نعيم قاسم: جبهة المساندة في لبنان استنزفت العدو 11 شهرا وأخرجت المستوطنين من الشمال

الشيخ نعيم قاسم: إيران هي التي تقرر كيف تدعم وقد أثبتت تصميمها على مساندة المقاومة الشيخ نعيم قاسم: إيران هي التي تقرر كيف تدعم وقد أثبتت تصميمها على مساندة المقاومة

الشيخ نعيم قاسم: لبنان كان مستهدفا ونتنياهو أعلن مرارا أنه يريد الشرق الأوسط الجديد والتاريخ أثبت أن الكيان خطر على المنطقة الشيخ نعيم قاسم: لبنان كان مستهدفا ونتنياهو أعلن مرارا أنه يريد الشرق الأوسط الجديد والتاريخ أثبت أن الكيان خطر على المنطقة

الشيخ نعيم قاسم لـ رئيس أركان العدو: ستفشل في الحرب الشيخ نعيم قاسم لـ رئيس أركان العدو: ستفشل في الحرب

الشيخ نعيم قاسم: ما يفعله العدو ليس قتالا بل قتل للإنسان وللشعوب الحرة وهذه المواجهة هي خط سليم من أجل التغيير الشيخ نعيم قاسم: ما يفعله العدو ليس قتالا بل قتل للإنسان وللشعوب الحرة وهذه المواجهة هي خط سليم من أجل التغيير

الشيخ نعيم قاسم: طوفان الأقصى حدث استثنائي وبداية تغيير وجه الشرق الأوسط الشيخ نعيم قاسم: طوفان الأقصى حدث استثنائي وبداية تغيير وجه الشرق الأوسط