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محليات

بالفيديو - قصف إسرائيلي يدمر قناة ريّ القاسمية.. ويغرق مساحات زراعية في الجنوب

2024-10-08 | 06:01
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بالفيديو - قصف إسرائيلي يدمر قناة ريّ القاسمية.. ويغرق مساحات زراعية في الجنوب
بالفيديو - قصف إسرائيلي يدمر قناة ريّ القاسمية.. ويغرق مساحات زراعية في الجنوب

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان انه "في اطار سياسة الارض المحروقة التي يعتمدها العدو الاسرائيلي في منطقة الجنوب اللبناني، نفذت الطائرات المعادية غارة استهدفت فيها الناقل الرئيسي لمياه نهر الليطاني باتجاه مشروع ري القاسمية في منطقة ارزي والذي يجر اكثر من ٢٦٠ الف متر مكعب من المياه في اليوم لري حوالي ٦٠٠٠ هكتار من الاراضي الزراعية على طول الساحل الجنوبي، وبهذه الجريمة التي تمثل انتهاك للقانون الدولي الانساني اصبح نهر الليطاني خارج الاستثمار في منطقة الجنوب اللبناني ما يعيد التحديات المتعلقة باطماع العدو في ثروة لبنان المائية".

وأضافت المصلحة انها "اتخذت التدابير المؤقتة الرامية الى تهريب المياه مؤقتا لمنع اغراق الاراضي الزراعية و الطرقات، وكذلك سوف تتخذ التدابير اللازمة لاعادة تشغيل المشروع لتغذية الاراضي الزراعية".
 
 
بالفيديو - قصف إسرائيلي يدمر قناة ريّ القاسمية.. ويغرق مساحات زراعية في الجنوب

محليات

قناة ريّ القاسمية

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

إسرائيل

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