بالفيديو - من جنوب لبنان باتجاه حيفا وخليجها... أكبر هجوم صاروخي

وقصف حزب الله مدينة حيفا وخليجها بعشرات الصواريخ من مناطق يجري جيش العدو فيها عملياته البرية، مما أدى إلى دوي صفارات الإنذار بمناطق عديدة في نفس الوقت.

وقد وصف الجيش الإسرائيلي الرشقة الصاروخية بأنها الأكبر التي تستهدف مدينة حيفا.

بالفيديو - أكبر هجوم صاروخي على حيفا ومحيطها ...

هذا وكانت وسائل إعلام العدو إسرائيلية ذكرت أن حزب الله أطلق أكثر من 120 صاروخاص اتجاه حيفا والكريوت.

في حين أعلنت المقاومة الاسلامية قصفها مدينة حيفا والكريوت بصلية صاروخية كبيرة. pic.twitter.com/Fh2nEqx9rP — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 8, 2024

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن ما لا يقل عن 5 صواريخ سقطت في حيفا والكريوت.

وأعلنت الجبهة الداخلية للعدو من جهتها عن إصابة مباشرة في بلدة كفار ماسريك جنوب عكا وفي كريات موتسكين بخليج حيفا.

وكانت المقاومة الاسلامية قد أعلنت إطلاق رشقة صاروخية على مرابض مدفعية جيش العدوفي ديشون ودلتون، واستهداف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب برشقة صواريخ دوت على إثرها صفارات الإنذار.

كما أعلن الحزب أنه قصف بالصواريخ تجمعات لقوات إسرائيلية في شلومي وحانيتا وموقع المرج.