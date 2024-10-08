بالفيديو - من جنوب لبنان باتجاه حيفا وخليجها... أكبر هجوم صاروخي

وقصف حزب الله مدينة حيفا وخليجها بعشرات الصواريخ من مناطق يجري جيش العدو فيها عملياته البرية، مما أدى إلى دوي صفارات الإنذار بمناطق عديدة في نفس الوقت.
وقد وصف الجيش الإسرائيلي الرشقة الصاروخية بأنها الأكبر التي تستهدف مدينة حيفا.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن ما لا يقل عن 5 صواريخ سقطت في حيفا والكريوت.
وأعلنت الجبهة الداخلية للعدو من جهتها عن إصابة مباشرة في بلدة كفار ماسريك جنوب عكا وفي كريات موتسكين بخليج حيفا.
وكانت المقاومة الاسلامية قد أعلنت إطلاق رشقة صاروخية على مرابض مدفعية جيش العدوفي ديشون ودلتون، واستهداف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب برشقة صواريخ دوت على إثرها صفارات الإنذار.
كما أعلن الحزب أنه قصف بالصواريخ تجمعات لقوات إسرائيلية في شلومي وحانيتا وموقع المرج.