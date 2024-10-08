المقاومة الإسلامية: رصدنا قوة للعدو الإسرائيلي تسللت من خلف موقع القوات الدولية في اللبونة و تعاملنا معها بالاسلحة المناسبة وحققنا فيها اصابات مؤكدة بين قتيل و جريح مما اجبرها على الإنسحاب