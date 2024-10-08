سلسلة غارات تستهدف الجنوب اللبناني

شنت طائرات العدو غارة على بلدة انصارية في منطقة الزهراني قضاء صيدا استهدفت منزل مؤلف من 3 طبقات ادت الى استشهاد 3 مواطنين من ال دمج وحيدر، كما خلفت دمارا هائلا في المكان والمنازل المحيطة به اضافة الى تدمير عدد من السيارات بينهم سيارات تابعة لبلدية انصارية فيما عملت فرق الدفاع المدني التابعة لكشافة الرساله الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية بمشاركة مسفعين من الصليب الاحمر اللبناني على رفع انقاض المنزل بعد الاستعانه بالية جاك همر





وكانت البلدة تعرضت لغارة صباحية استهدفت مبنى خال من سكانه بالقرب من الاوتوستراد الجنوبي فدمرته بالكامل و خلفت دمارا هائلا في موقف للاليات والشاحنات



اما بالنسبة لباقي البلدات، فقد تعرضت بلدة عدلون لغارة مماثلة استهدفت شقتين تقعان وسط البلدة بالقرب من النادي الحسيني ادت الى استشهاد 3 مواطنين واصابة مواطنه بجراح متوسطة وقرابة الرابعة شن الكيران الحربي غارة على خراج بلدة السكسكية في ارض مفتوحة لم تسفر عن وقوع اصابات



وكانت الطائرات قد شنت سلسلة غارات على خراج بلدة تفاحتا والبيسارة دون ان يبلغ عن وقوع اصابات