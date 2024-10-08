مدير مرفأ بيروت للعربية: السفن التجارية لا تزال تصل إلى المرفأ بطريقة شبه طبيعية ونعمل على إخراج البضائع منه تحسباً للاستهداف

النائب حسين الحاج حسن للجديد: الاولوية لنا ان نوقف العدوان على لبنان وهناك تواصل ونقاش والمسافة بين حزب الله والرئيس بري صفر وليس هناك اي تباعد ومع الرئيس ميقاتي ليس هناك مسافة