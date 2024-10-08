وزارة الصحة: غارات العدو الإسرائيلي أمس أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 36 شخصا وإصابة 150 بجروح بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان إلى 2119 والجرحى إلى 1019