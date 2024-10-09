14267 نازحاً لبنانياً وصلوا الى منطقة الشمال.. وهكذا توزعوا

اما عدد النازحين خارج المراكز المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية، فهم موزعون كالآتي:

طرابلس 10000، المنية الضنية 10984، زغرتا 9102، الكورة 9230، البترون 4300، بشري 1015، المجموع: 44631.

واشارت الى ان ارقام النازحين خارج المراكز المعتمدة رسميا هي اولية وليست دقيقة بسبب تعذر اجراء الاحصائيات بشكل يومي.

وأكدت اللجنة أن "حركة النزوح مستمرة باتجاه المناطق الشمالية، ويعمل اعضاء اللجنة بالتعاون مع الادارات الرسمية المعنية والمنظمات الدولية وهيئة الاغاثة والصليب الاحمر والبلديات لعمليات الاستجابة السريعة لحاجات النازحين ومستلزماتهم، كما يتم تحويلهم الى مراكز الايواء المعتمدة رسميا".