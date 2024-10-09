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محليات

14267 نازحاً لبنانياً وصلوا الى منطقة الشمال.. وهكذا توزعوا

2024-10-09 | 02:24
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14267 نازحاً لبنانياً وصلوا الى منطقة الشمال.. وهكذا توزعوا
14267 نازحاً لبنانياً وصلوا الى منطقة الشمال.. وهكذا توزعوا

أعلنت لجنة ادارة الكوارث في محافظة الشمال، في تقريرها اليومي، ان "اعداد النازحين جراء اعتداءات العدو الاسرائيلي على لبنان في تزايد مستمر الى الاقضية الشمالية كافة، ووصل عدد النازحين اليوم في 9 تشرين الاول 2024، والذين استقبلوا في المراكز المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية، الى 14267 نازحا موزعين على الشكل الاتي:

طرابلس 6085، المنية الضنية 2570، زغرتا 3130، الكورة 1736، البترون 858، المجموع: 14379.

اما عدد النازحين خارج المراكز المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية، فهم موزعون كالآتي: 

طرابلس 10000، المنية الضنية 10984، زغرتا 9102، الكورة 9230، البترون 4300، بشري 1015، المجموع: 44631.

واشارت الى ان ارقام النازحين خارج المراكز المعتمدة رسميا هي اولية وليست دقيقة بسبب تعذر اجراء الاحصائيات بشكل يومي.

وأكدت اللجنة أن "حركة النزوح مستمرة باتجاه المناطق الشمالية، ويعمل اعضاء اللجنة بالتعاون مع الادارات الرسمية المعنية والمنظمات الدولية وهيئة الاغاثة والصليب الاحمر والبلديات لعمليات الاستجابة السريعة لحاجات النازحين ومستلزماتهم، كما يتم تحويلهم الى مراكز الايواء المعتمدة رسميا".

14267 نازحاً لبنانياً وصلوا الى منطقة الشمال.. وهكذا توزعوا

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حماس.. أول رد على أنباء نقل القيادة إلى السودان
03:49

حماس.. أول رد على أنباء نقل القيادة إلى السودان

وصف القيادي في حركة حماس الفلسطينية عزت الرشق، ما نشرته إحدى صحف العدو الإسرائيلي عن إبعاد قادة الحركة إلى السودان، بـ"الكلام السخيف".

وقال الرشق، في بيان له، إن حماس موجودة في فلسطين، تقاتل العدو الذي يحتل فلسطين"، مؤكدا أن "إبعاد "حماس" أو قادتها من غزة هو حلم ووهم إسرائيلي لن يتحقق".

وأضاف أن "المنطق يقتضي أن يرحل المحتل المجرم ويبقى أهل الأرض وسكانها الأصليون".

03:49

حماس.. أول رد على أنباء نقل القيادة إلى السودان

وصف القيادي في حركة حماس الفلسطينية عزت الرشق، ما نشرته إحدى صحف العدو الإسرائيلي عن إبعاد قادة الحركة إلى السودان، بـ"الكلام السخيف".

وقال الرشق، في بيان له، إن حماس موجودة في فلسطين، تقاتل العدو الذي يحتل فلسطين"، مؤكدا أن "إبعاد "حماس" أو قادتها من غزة هو حلم ووهم إسرائيلي لن يتحقق".

وأضاف أن "المنطق يقتضي أن يرحل المحتل المجرم ويبقى أهل الأرض وسكانها الأصليون".

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