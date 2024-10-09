ميقاتي: المساعي العربية والدولية لا تزال مستمرة لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان لكن التعنّت الاسرائيلي والسعي لتحقيق ما يعتبره العدو مكاسب وانتصارات لا يزال يعيق نجاح هذه المساعي