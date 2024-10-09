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المقاومة الإسلامية: استهدفنا بصلية صاروخية قوة مشاة تابعة للعدو الإسرائيلي حاولت التسلل في رأس الناقورة تجاه المشيرفة وأصبنا أهدافها بدقة
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مراسل الجديد: رصدت المقاومة الإسلامية قوة للعدو حاولت التسلل من منطقة المشيرفة في رأس الناقورة وقامت المقاومة باستهدافها بصلية صاروخية
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محليات

ميقاتي: المساعي العربية والدولية لا تزال مستمرة لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان

2024-10-09 | 05:53
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ميقاتي: المساعي العربية والدولية لا تزال مستمرة لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان
ميقاتي: المساعي العربية والدولية لا تزال مستمرة لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان

جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التأكيد اليوم "ان المساعي العربية والدولية لا تزال مستمرة لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، لكن التعنّت الاسرائيلي والسعي لتحقيق ما يعتبره العدو مكاسب وانتصارات لا يزال يعيق نجاح هذه المساعي.

وقال ميقاتي أمام زواره اليوم: قد يعتقد البعض ان الجهود الديبلوماسية قد توقفت، وهناك ما يشبه الموافقة الضمنية على مضي اسرائيل في عدوانها، لكن هذا الانطباع غير صحيح، فنحن مستمرون في اجراء الاتصالات اللازمة، واصدقاء لبنان من الدول العربية والاجنبية يواصلون ايضا الضغط لوقف اطلاق النار لفترة محددة للبحث في الخطوات السياسية الاساسية واهمها التطبيق الكامل لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701، واجبار العدو الاسرائيلي على تنفيذه .
واشار رئيس الحكومة الى أن ازمة النزوح من المناطق التي تتعرض للعدوان الاسرائيلي تشكل عنصر ضغط اضافيا وملفا طارئا تجنّدت الحكومة لكل طاقاتها واجهزتها لمواجهته.
وقال:ان اللجنة الوزارية الخاصة بهذا الملف تعمل بشكل متواصل وفق آلية  محددة تم الاتفاق عليها منعا للتجاوزات ولضمان ايصال المساعدات الى المحتاجين. هناك بالتأكيد تقصير في هذا الملف بالنظر الى حجم النزوح الكبير وتسارعه وارتفاع اعداد النازحين يوميا، لكننا ماضون في مواجهة هذا التحدي بمسؤولية وباذن الله سنتجاوز، بتعاضدنا ووحدتنا، هذه الازمة المريرة.
وابدى رئيس الحكومة ارتياحه وشكره لكل الدول والهيئات التي سارعت الى تقديم الدعم لمواجهة هذه الازمة. 
وقال: نحن نقدّر للاشقاء والاصدقاء وقوفهم الى جانبنا واعانتنا ، وهذا الدعم السياسي  الانساني والمعنوي هو محط تقدير وشكر  اللبنانيين جميعا.
ميقاتي: المساعي العربية والدولية لا تزال مستمرة لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان

محليات

نجيب ميقاتي

لبنان

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Aljadeed
مكتب ميقاتي ينفي هذا الخبر
ميقاتي: المساعي العربية والدولية لا تزال مستمرة لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان لكن التعنّت الاسرائيلي والسعي لتحقيق ما يعتبره العدو مكاسب وانتصارات لا يزال يعيق نجاح هذه المساعي

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