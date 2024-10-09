المقاومة الاسلامية: استهدفنا قوات لجنود العدو الإسرائيلي أثناء تقدمها من سهل طوفا تجاه ميس الجبل ومحيبيب بصلية ‏صاروخية

نتنياهو: هناك قوة واحدة فقط في العالم تحارب إيران وهي إسرائيل ولكن هذه ليست حربنا فقط بل حرب العالم الحر

نتنياهو: هناك قوة واحدة فقط في العالم تحارب إيران وهي إسرائيل ولكن هذه ليست حربنا فقط بل حرب العالم الحر