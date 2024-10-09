أمن الدولة تنعي الرقيب الأوّل أحمد إدريس الذي استُشهد بغارة معادية

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه، البيان التالي:

تنعى المديريّة العامّة لأمن الدولة الرقيب الأوّل أحمد إدريس، الذي استُشهد بتاريخ 9 - 10 – 2024، من جرّاء غارة استهدف فيها العدوّ الإسرائيليّ بلدة كفرتبنيت - قضاء النبطيّة، وفي ما يلي نبذة عن حياته :

- من مواليد 16 - 4 - 1993 – كفرتبنيت

- تطوّع في المديريّة العامّة لأمن الدولة بصفة مأمور اعتباراً من 8 - 8 - 2014 وتدرّج في الرّتب حتّى رتبة رقيب أوّل.

- رُقّي إلى رتبة معاون بعد استشهاده.

- خدم في عدّة مديريّات تابعة لأمن الدولة كانت آخرها مديريّة حماية الشخصيّات.

- تابع عدّة دورات قتاليّة داخل المديريّة ونجح فيها.

- حائز عدّة تنويهات.

- يُصلّى على جثمانه عند الساعة الواحدة من بعد ظُهر يوم الخميس 10- 10 - 2024، ويُوارى في الثرى في جبّانة كفرتبنيت.

تتقدّم المديريّة العامّة لأمن الدولة من أهله وعائلته ومحبّيه بأحرّ التعازي، وتعتبر استشهاده إكليل غارٍ على جبينه وجبين المديريّة العامّة، ووصمة عارٍ في تاريخ العدوّ الإسرائيليّ الحافل بالغدر والأحقاد وتخطّي كلّ الاتفاقيّات والمواثيق الدّوليّة.