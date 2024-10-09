المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي خلف بلدة مارون الراس بصلية صاروخية

النائب أديب عبد المسيح للجديد: رئاسة الجمهورية مطلب سيادي لبنان قبل حرب 8 اوكتوبر فهو ضرورة لتسيير المرفق العام والآن هو ضرورة اكثر من اجل التفاوض مع المجتمع الدولي