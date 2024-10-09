النائب فيصل الصايغ : مبادرة عين التينة التي صدرت عقب لقاء بري وميقاتي وجنبلاط اكدت على فصل اطلاق النار في لبنان عن اطلاق النار في غزة وفصل انتخاب الرئيس التوافقي عن اطلاق النار