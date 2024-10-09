وزارة الصحة تعلن الحصيلة الإجمالية للشهداء والجرحى منذ بدء العدوان

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على لبنان أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية: