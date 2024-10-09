وزارة الصحة تعلن الحصيلة الإجمالية للشهداء والجرحى منذ بدء العدوان
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على لبنان أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية:
- جبل لبنان: 4 جرحى
- جنوب لبنان: 12 شهيدا و 37 جريحا
- النبطية: شهيدان و 34 جريحا
- البقاع: 7 شهداء و 3 جرحى
- بعلبك الهرمل: شهيد وجريحان
وهو ما يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس: 22 شهيدا وإصابة 80 بجروح.
بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2141، والجرحى إلى 10099.