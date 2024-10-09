معلومات الجديد: جولة الملحق العسكري للسفارة الاميركية وقائد جهاز أمن المطار للتأكيد بأن المطار خال من مخازن الأسلحة و تحت السيطرة الأمنية

وزارة الصحة: 5 شهداء في حصيلة أولية لغارة العدو الإسرائيلي على دردغيا .. هذه الاعتداءات المستمرة على هيئات الإنقاذ تضاعف ويلات الحرب والمطلوب موقف حازم من المجتمع الدولي