جيش العدو يصدر تهديدا بقصف ابنية في الضاحية الجنوبية ... التفاصيل على الرابط:

#عاجل ‼️ انذار عاجل جديد إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في حارة حريك
🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب
🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا… pic.twitter.com/OAH9sCUDV1
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 9, 2024
#عاجل ‼️ انذار عاجل جديد إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في حارة حريك
🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب
🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا… pic.twitter.com/OAH9sCUDV1
أعلن جيش العدو الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح خطيرة في معارك بجنوب لبنان، بالتزامن مع استمرار غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب اللبناني والبقاع، فيما كثفت المقاومة الإسلامية من عملياتها وقصفت بالصواريخ مدنا وبلدات في الأراضي المحتلة، وبثت عبر سلسلة الهدهد صورا لمواقع إستراتيجية عديدة في حيفا.