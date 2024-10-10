مجزرة جديدة نفذها العدو الاسرائيلي في بوداي - الحفير أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص

أفاد مراسل الجديد عن أن جيش العدو الاسرائيلي ارتكب مجزرةً جديدة ليل أمس في بوداي - الحفير الباقعية، راح ضحيتها 4 شهداء وعدد من الجرحى.