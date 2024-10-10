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مجزرة جديدة نفذها العدو الاسرائيلي في بوداي - الحفير أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص
2024-10-10 | 01:15
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مجزرة جديدة نفذها العدو الاسرائيلي في بوداي - الحفير أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص
أفاد مراسل الجديد عن أن جيش العدو الاسرائيلي ارتكب مجزرةً جديدة ليل أمس في بوداي - الحفير الباقعية، راح ضحيتها 4 شهداء وعدد من الجرحى.
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مجزرة جديدة نفذها العدو الاسرائيلي في بوداي - الحفير أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص
محليات
لبنان
البقاع
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مراسل الجديد: العدو يقصف مدينة الخيام منذ الساعة 7:45 بالقذائف المدفعية
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