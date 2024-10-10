هيئة ادارة السير اعلنت بدء تسليم الرخص البيومترية للمواطنين

اعلنت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات، في بيان "بدء العمل اعتبارا من اليوم على تسليم رخص السير والسوق البيوميترية في جميع أقسام وفروع المصلحة بحسب مركز اصدار الايصال لكل من المعاملات المنجزة خلال العام 2023 حصراً، وفقاً للجدول المرفق ربطا بالنسبة للمركز الرئيسي في الدكوانة ولقسم طرابلس وفرع جونية، وبحسب قدرة كل مركز وفقاً للظروف اليومية بالنسبة لباقي الأقسام والفروع (صيدا، النبطية، زحلة، الأوزاعي).

مع العلم أنه سيصدر تعميم لاحق يتضمن آلية لتسليم الرخص البيومترية لجميع المواطنين الذين أنجزوا معاملاتهم خلال العام 2024".